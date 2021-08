Fünfjähriger tot in Wales: Stiefvater, Mutter und Teenager in Haft

Cardiff – Der Tod eines Fünfjährigen sorgt in Wales für Aufsehen. Der 39 Jahre alte Stiefvater des Buben wurde wegen Mordes angeklagt, wie die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. In Haft sind auch die 30 Jahre alte Mutter des Buben sowie ein 13-Jähriger, dessen Beziehung zum Opfer noch nicht bekannt ist. Sie werden verdächtigt, die Tat vertuscht zu haben.