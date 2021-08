Brände und Reisen: Kostenfreies Storno bei Naturkatastrophen möglich

Wien – Die Brände im Süden Europas betreffen nicht nur Einheimische, sondern auch Urlauber: "Wenn aufgrund unvermeidbarer und außergewöhnlicher Umstände die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung an den Urlaubsort erheblich beeinträchtigt wird, ist ein kostenfreies Storno möglich. Dies kann bei Naturkatastrophen wie etwa Bränden der Fall sein – und zwar unabhängig davon, ob es eine Reisewarnung des Außenministeriums gibt", so ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner am Donnerstag.