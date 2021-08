Ressourcen schonen: Tiroler Umweltverein sammelt Schultaschen

Alte Schultaschen können bei Schultaschen-Sammlungen in der letzten Schulwoche oder in Tiroler Recycling-Höfen abgegeben werden. (Symbolbild).

Innsbruck – Mit Ferienbeginn landet die Schultasche oft direkt in der Ecke und wird im nächsten Schuljahr in eine neue, "coolere" Schultasche eingetauscht. Das bedeutet jedoch nicht, dass die alte im Müll verschwinden muss. Der Tiroler Umweltverein will mit dem Projekt „Tiroler Schultaschensammlung“ alte Schultaschen wiederverwerten. Dies macht der Verein in Kooperation mit dem Jugend-Rot-Kreuz Tirol und Unterstützung des Landes Tirol.