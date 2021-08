August weiter wechselhaft: Auf Sonne und Föhn folgt Kaltfront in Tirol

Innsbruck – „Recht freundlich, aber nicht lupenrein" geht Tirol wettertechnisch ins Wochenende, prognostiziert Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Vor allem Freitag und Samstag versprechen im Vergleich zu den letzten Tagen einiges an Sonne, in der Nacht auf Sonntag funkt jedoch schon wieder eine Schlechtwetterfront dazwischen. Dementsprechend wechselhaft wird die neue Woche eingeläutet, in deren Verlauf könnte es jedoch einen sommerlichen Lichtblick geben.