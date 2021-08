Tiroler in Hochfilzen unter Baumwurzeln begraben: Vater reanimierte 26-Jährigen

Hochfilzen – Am Donnerstag arbeitete ein 49-Jähriger gemeinsam mit seinem Sohn in einem Wald in Hochfilzen. Der 26-Jährige stieg von der Forststraße rund 20 Meter über steiles Gelände ab. Er wollte vom Wind umgestürzte Bäume an eine Seilwinde hängen. Unterdessen wendete der Vater den Traktor.