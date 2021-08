"Jetzt ist es wirklich die Bronzemedaille": Tiroler Schubert jubelt in Tokio

ABD0114_20210805 - TOKIO - JAPAN: Jakob Schubert (AUT) am Donnerstag, 05. August 2021, mit der Bronze-Medaille im Klettern w‰hrend der Olympischen Spiele in Tokio. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH © GEORG HOCHMUTH

Herzliche Gratulation zum Gewinn der Olympia-Bronzemedaille. Wie haben Sie den Wettkampf erlebt?

Jakob Schubert: "Eigentlich habe ich mir vor den Spielen gedacht, wenn ich zum Vorstieg komme und ich gewinne da, dass ich fix eine Medaille habe. Aber leider ist es da mit den Ranking-Verteilungen davor so schlecht für mich gelaufen, dass es unwahrscheinlich war, dass ich, wenn ich den Vorstieg gewinne, noch eine Medaille kriege. Das hat enorm viel Druck weggenommen. Ich war also schon nach dem Bouldern enttäuscht, wie es bis dahin gelaufen ist. Nicht so mit meiner Performance, aber ich habe das Gefühl gehabt, es läuft alles gegen mich. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich geht mein Traum nicht in Erfüllung, ich werde wahrscheinlich ohne Medaille heimfahren. Aber dann wollte ich der Welt einfach zeigen, dass ich gut Vorstieg klettern kann. Dann habe ich es versucht und es ist gut aufgegangen und irgendwie mit allem Glück der Welt hat es doch noch für eine Medaille gereicht."

🧗‍♂️ Klettern/Kombination/Männer 🥇 Gold: Alberto Gines Lopez (ESP)

🥈 Silber: Nathaniel Coleman (USA)

🥉 Bronze: Jakob Schubert (AUT)

In dem Moment, als Sie im Vorstieg zum Top geklettert sind, waren Sie da des Bronze-Gewinns noch nicht sicher?

Schubert: "Ich habe mich gefreut, dass ich das jetzt abrufen konnte, was ich drauf habe, dass ich zeigen habe können, dass ich ein wirklich guter Kletterer bin. Das hat man im Speed und im Bouldern vielleicht noch nicht so gut gesehen. Das ist auch ein bisschen an den Bouldern gelegen. Ich wollte unbedingt zeigen, was ich draufhabe. Im ersten Moment war ich happy drüber, aber ich habe immer noch nicht gedacht, dass es eine Medaille ist. Dann hat es ein paar Sekunden gedauert, dann haben sie es mir reingeschrien und dann habe ich es immer noch nicht ganz realisieren können. Jetzt ist es wirklich die Bronzemedaille, unglaublich."

10x Wanderausrüstung zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Wo reihen Sie diese Bronzemedaille inmitten all Ihrer Erfolge vor allem bei Weltmeisterschaften ein?

Schubert: "Das kann man nicht vergleichen, das ist ganz etwas Anderes. Was Olympia so besonders macht, ist, dass es eine viel eine größere Bühne ist. Dadurch probieren alle noch einmal viel professioneller darauf hinzuarbeiten. Man hat einfach einen ganz anderen Druck und eine Nervosität wie bei einer Weltmeisterschaft – es ist doch nur alle vier Jahre. Ich habe das Pech oder das Glück, dass Klettern das erste Mal bei den Spielen dabei ist. Ich hätte schon bei zwei, drei Spielen dabei sein können. Aber von dem her habe ich nicht viele Chancen in meinem Leben, eine Medaille zu gewinnen, weil ich schon älter bin. Und weil ich so wenige Chancen habe, macht es das so unglaublich besonders."