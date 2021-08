TAL investierte im Jahr 2020 stark und pumpte weniger Öl

Matrei i. O. – Die Transalpine Ölleitung hat auch im Corona-Jahr 2020 wieder kräftig in die Infrastruktur investiert. Die Pipeline pumpt Rohöl vom Hafen von Triest Richtung Norden und verläuft dabei auch durch Tirol. In Österreich lag das Investitionsvolumen bei 1,5 Mio. Euro, in der Gruppe waren es 34 Mio. Euro. „Damit haben wir in einem herausfordernden Umfeld einen wichtigen Beitrag geleistet, Arbeitsplätze in den Regionen zu sichern“, teilte Alessio Lilli, der General Manager der TAL, in einer Aussendung mit. Die Gruppe beschäftigt 243 Mitarbeiter, davon 26 in Österreich. Inklusive Partnerfirmen sind es rund 1000 Jobs in Italien, Österreich und Deutschland.