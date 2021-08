Gratisparkstunde in Innsbruck vorerst ausgelaufen

Innsbruck – Am letzten Wochenende ist die Aktion „temporäre Gratisparkstunde“ in Innsbruck ausgelaufen. An den letzten fünf Wochenenden hatten Besucher in insgesamt fünf Innenstadtgaragen die ersten beiden Stunden gratis parken können. Dabei subventionierte die Stadt Innsbruck die erste Stunde, die zweite Stunde wurde vom jeweiligen Garagenbetreiber finanziert.