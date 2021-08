Vorstands-Trio will TVB Alpbachtal in ruhigere Gewässer führen

Alpbach – Es war ein Knalleffekt, der eine ganze Region erschütterte: Ende Juli setzte der Aufsichtsrat des Tourismusverbandes Alpbachtal den Vorstand nach knapp zwei Jahren Amtszeit vor die Türe. Für Ex-Obmann Gebhard Klingler, der von einem „abgekarteten Spiel“ sprach, und seinem Stellvertreter Markus Vögele ist damit das Funktionärsleben im Verband gelaufen. Ex-Stellvertreter Johann Heim darf zurück in den Aufsichtsrat – er wurde in der Aufsichtsratssitzung am Mittwochabend kooptiert. Christoph Neuhauser wurde dabei zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.