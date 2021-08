Unfall mit Fahrerflucht: Pkw streifte Mann auf dem Weg nach Oberau

Oberau – Am Donnerstagabend ist es auf der Wildschönauer Landesstraße zu einem Unfall gekommen. Gegen 20 Uhr ging ein 72-Jähriger mit seiner Familie auf der rechten Seite der Straße in Niederau taleinwärts in Richtung Oberau. Gleichzeitig fuhr ein Pkw in dieselbe Richtung. Der Deutsche wurde von dem Auto gestreift, stürzte und verletzte sich. Wie schwer, ist nicht bekannt. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.