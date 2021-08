Digitaler Euro könnte vor Ausspähen schützen, viele Fragen offen

Frankfurt am Main – Noch ist der digitale Euro Zukunftsmusik. Doch Konsumentenschützer drängen bereits heute auf den Schutz der Privatsphäre, wenn die Gemeinschaftswährung in einer digitalen Version das Licht der Welt erblicken sollte. Ein digitaler Euro sollte demnach so weit wie möglich die Vorteile von Bargeld abbilden. „Zahlungen in der digitalen Welt sollten wie bei Bargeld auch anonym sein“, sagte Dorothea Mohn vom deutschen Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) der dpa. „Kern muss der Schutz der Privatsphäre sein.“