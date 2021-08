Kellerjoch in den Tuxer Alpen: TT-Tourentipp führt ganz hinauf zur Kapelle

Pill – Das Kellerjoch oberhalb von Schwaz in den Tuxer Alpen – eigentlich ein Doppelgipfel bestehend aus Kreuzjoch mit der Bergkapelle und Kuhmesser – ist ein traumhafter Aussichtsberg. Normalerweise. Am vergangenen Samstag hatten wir allerdings nicht das Glück, mit schönem Wetter gesegnet zu sein. Nach Regenfällen zogen viele Nebelschwaden hin und her, viele tolle Ausblicke hatten wir daher nicht.