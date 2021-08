Boruta und Lattner: Gute tschechische Freunde kann niemand trennen

Innsbruck – Der offizielle Trainingsauftakt in Vorbereitung auf die neue Saison in der auf 14 Teams aufgestockten ICE Hockey League ist bei den Haien am Montag. Heute fliegt das Gros der neuen Übersee-Legionäre ins Haifischbecken ein. Andere wie der österreichische Legionär Martin Ulmer (33), der gestern beim freien Eistraining exzellent die Penaltys verwertete, oder Antonin Boruta (32), der im Kraftraum trainierte, sind schon an Bord.