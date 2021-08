Bronze-Party nach dem Kletter-Krimi: Schubert hat bereits Lust auf mehr

Jakob Schubert will sich mit Olympiabronze nicht begnügen. © GEPA pictures/ Jasmin Walter

Tokio – Nachdem er nach dem Bouldern mit einem Medaillengewinn praktisch schon abgeschlossen hatte, ist Jakob Schubert durch Bronze bei der olympischen Sportkletter-Premiere erst so richtig auf den Geschmack gekommen. 2024 in Paris will der Tiroler nachlegen, dann soll es eine andere Medaillenfarbe geben. Zugute wird ihm und auch einigen anderen da kommen, dass die Kombination dann nur noch als Bouldern und Vorstieg (Lead) bestehen, der ungeliebte Speed-Bewerb ausgeklammert wird.

🧗‍♂️ Klettern, Kombination - Männer 🥇 Alberto Gines Lopez (ESP)

🥈 Nathaniel Coleman (USA)

🥉 Jakob Schubert (AUT)

Schubert hatte die nächsten Spiele schon vor dem Japan-Trip in den Fokus genommen, unabhängig vom Tokio-Abschneiden. "Hätte ich Gold gewonnen, wäre ich auch motiviert für Paris. Hätte ich nichts gewonnen, wäre ich wahrscheinlich noch heißer auf Paris. Jetzt ist es eine Bronzene. Das ist dazwischen, da kann man noch etwas verbessern. Aber ich werde dann nicht so viel Druck in Paris haben, weil jetzt habe ich schon eine Medaille in meinem Kasten hängen."

"Habe Usain Bolt gesehen, als er auf das Podium raufgeklettert ist"

Sein Traum sei, dass einmal der Vorstieg als Einzel-Disziplin bei Olympia geklettert wird. Das ist frühestens 2028 in Los Angeles möglich. "Ich weiß nicht, ob ich das in meiner aktiven Karriere noch erlebe." Grundsätzlich mache ihm Klettern noch enorm viel Spaß. "Nicht nur das Klettern, sondern auch das harte Training, das Wettkämpfe machen - von dem her sehe ich keinen Grund, solange es mir so gut geht, aufzuhören. Paris ist ein super Ziel, auf das ich noch weiter hinarbeiten kann."

📽️ Video | Feierlicher Empfang für Schubert im Olympischen Dorf

Und dass Sportklettern nun Olympia-Status hat, taugt Schubert ungemein. An Sommerspielen habe er freilich schon vorher immer Gefallen gefunden. "Ich bin ein extrem sportbegeisterter Mensch, habe immer schon die Spiele mitverfolgt", verriet der achtfache WM-Medaillengewinner. "Ich habe Usain Bolt gesehen, als er auf das Podium raufgeklettert ist. Dann selbst einmal so einer zu sein, der da raufklettert, das ist einfach ein Riesentraum, der in Erfüllung geht."

Das gilt es natürlich zu feiern, und damit wurde gleich im Olympischen Dorf begonnen. Als Schubert um 1.00 Uhr (Ortszeit) dort rund drei Stunden nach Ende des Bewerbs ankam, wurde er von einem großen Aufgebot des "Olympic Team Austria" in Empfang genommen. Schubert: "Das war echt eine tolle Überraschung. Einfach cool, dass so viele Leute wach geblieben sind und mir gratuliert haben." Zudem freute er sich über mehr als 100 Nachrichten auf WhatsApp sowie an die 1000 auf Instagram. (APA, TT.com)