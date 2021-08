Duett mit „Despacito“-Sänger: Songpremiere von Helene Fischer im TV und bei YouTube

In mehreren Fotostrecken auf Instagram ist die Schlagersängerin mit dem puerto-ricanischen Popsänger Luis Fonsi in Madrid bei den Dreharbeiten für ihr Musikvideo zu sehen.

Berlin – Fans erwarten mit Spannung das neue Lied von Helene Fischer an diesem Freitag. Die Sängerin, die am Donnerstag ihren 37. Geburtstag feierte, postete schon vor der für Freitagabend bei RTL und dann um 18.45 Uhr bei Youtube geplanten Veröffentlichung des Videos von „Vamos a Marte“ (übersetzt: „Lass uns zum Mars fliegen“) einen Vorgeschmack bei Instagram: „Ich halte es nicht mehr länger aus.“ Sie könne es selbst kaum erwarten, schrieb sie. Auch ein Album hat die Sängerin nach längerer Auszeit angekündigt. Es werde ihr „persönlichstes ever“, hatte sie formuliert.

In dem Popsong-Ausschnitt bei Instagram sind seit Mittwoch zu einem Dance-Beat, der an Jennifer Lopez‘ Hit „On The Floor“ von 2011 erinnern kann, die folgenden Zeilen der Sängerin zu hören: „Vamos a Marte, wir sprechen eine Sprache. Du spürst, was ich sage. Du liest meinen Körper – keine Wörter.“