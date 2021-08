Der FC Wacker Innsbruck hat mit Lafnitz noch eine Rechnung offen

Kein Durchkommen gab es im Vorjahr für Ronivaldo und Co. gegen Lafnitz.

Innsbruck – Nach der Wasserschlacht gegen Kapfenberg wurden die Wacker-Profis durchgeimpft – ein Großteil der Mannschaft erhielt schon den zweiten Stich –, da kommt ein zusätzlicher Tag bis zum nächsten Meisterschaftsspiel gerade recht. Und auch dem gestressten Tivoli-Rasen wird es recht sein, dass die Schwarzgrünen erst am Samstag ab 20 Uhr das Heimspiel gegen Lafnitz bestreiten. Nach dem Liverpool-Test gegen Hertha, dem 2:0-Wacker-Sieg gegen Kapfenberg und der Austrian Bowl glich das Tivoli-Grün einem Acker. Doch die Platzwarte leisteten ganze Arbeit vor dem Wochenend-Doppel, denn einen Tag nach dem FC Wacker bestreitet die WSG Tirol den Schlager gegen den LASK.

Lafnitz im Tivoli – da war doch was? Mit der 1:4-Heimpleite im Dezember 2020 kassierten die Tiroler unmittelbar vor der Winterpause eine ganz bittere Watschn gegen die Steirer. Elfer verschossen (Flo Jamnig), ein Ausschluss (Darjo Grujcic) und vier Einladungen, die Lafnitz durch Krienzner (2), Kröpfl und Tomka gerne annahm. Man ist also gewarnt, denn die Mannschaft des neuen Trainers Philip Semlic gilt auch in der neuen Saison als „Wundertüte“, die immer und überall für Furore sorgen kann. Doch bei allem Respekt, die offene Rechnung vom Dezember letzten Jahres gehört mit einem konzentrierten FCW-Auftritt professionell beglichen.