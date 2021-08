Zwei Griffe fehlten Pilz zum Medaillenglück, Gold an Garnbret

Der Medaillentraum von Jessica Pilz platzte in letzter Sekunde.

Tokio – Jessica Pilz hat Bronze in der Kletterkombination der Frauen bei den Olympischen Spielen in Tokio nur knapp verpasst. Der 24-Jährigen fehlten letztlich im Vorstieg zwei Griffe, um die Medaille zu sichern. Nach den Teilbewerben im Speed (6.) und Bouldern (5.) war sie Siebente, in ihrer Paradedisziplin Lead kam sie auf den dritten Rang. Das ergab insgesamt 90 Punkte und Platz sieben. Gold holte sich erwartungsgemäß die Slowenin Janja Garnbret (5 Punkte).