Mit nur 18 Jahren: Sohn von Ex-Fußballprofi Michael Ballack tödlich verunglückt

Ein Sprecher des Notdienstes in Setúbal sagte demnach, Emilio Ballack sei gegen 2 Uhr nachts in Tróia, südlich von Lissabon, tödlich verunglückt. Lokalen Medien zufolge war der 18-Jährige mit einem Quad unterwegs. Wie der portugiesischen TV-Sender TVI24 berichtete, soll kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt gewesen sein. Der Unfall habe sich demnach auf dem Anwesen der Familie ereignet, das Quad sei rückwärts auf den Teenager gefallen. Alle Wiederbelebungsversuche blieben vergebens. Der Tod wurde noch am Unfallort festgestellt.