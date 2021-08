Impfungen vor Ort in Tirols Regionen: Das sind die konkreten Termine

Weil sich in bestimmten Regionen nur wenige Menschen impfen lassen, soll die Impfung nun vor Ort möglich sein. © Kristen

Innsbruck – Anfang der Woche kam es in Innsbruck zu einem Gipfeltreffen, um Maßnahmen gegen den schleppenden Impffortschritt in bestimmten Regionen des Landes zu finden. Man einigte sich auf ein möglichst "niederschwelliges" Impfangebot direkt vor Ort. Zu Wochenende wurden nun die konkreten Termine bekannt gegeben.

Geimpft wird in der übernächsten Woche im Zeitraum zwischen 17. und 21. August in den Regionen Ötztal, Hinteres Iseltal, Osttiroler Oberland mit Villgratental sowie Tiroler Gailtal, in der Region Untere Schranne und Kaiserwinkl sowie im Obersten Gericht. Das gab das Land Tirol in einer Aussendung bekannt.

Leja: "Jede einzelne Impfung ist wichtig"

„Wir haben gründlich analysiert, in welchen Tiroler Gemeinden die Impfquote noch unter dem Durchschnitt liegt und die Standorte entsprechend ausgewählt. Mit den Impfungen ohne Anmeldungen haben wir bereits vor rund einem Monat eine Hürde für zahlreiche Personen abgebaut. Nun fällt für diese Regionen eine zusätzliche etwaige Hürde – nämlich die Anreise in die Ballungszentren – weg", so Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP).

Die Ländesrätin rief all jene, die sich noch nicht impfen ließen, zur Impfung auf: "Ich appelliere an alle noch nicht geimpften Personen in Tirol, das Angebot der kostenlosen Coronaimpfung in den nächsten Wochen in Anspruch zu nehmen, denn jede einzelne Impfung ist wichtig, um gut durch den Herbst zu kommen und sich selbst und seine Mitmenschen schützen“.

Postwurf an Einwohner geplant

Die BürgerInnen der Gemeinden erhalten alle Informationen fristgerecht mittels Postwurf direkt von der Gemeinde, hieß es in der Aussendung. Sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen sind möglich. Der Impfstoff kann frei gewählt werden. Impfwillige werden gebeten, ihren gelben Impfpass, die e-Card, einen Lichtbildausweis sowie den vorab ausgefüllten Aufklärungs- und Dokumentationsbogen mitzubringen.