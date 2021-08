Großer Erfolg der Taliban: Erstmals Provinzhauptstadt erobert

In Taliban verschärfen sich die Kämpfe zwischen Militär und Taliban.

Kabul – Die radikal-islamischen Taliban haben im Kampf gegen die Regierung in Kabul mit Zaranj erstmals eine Provinzhauptstadt eingenommen und damit kurz vor Abzug der letzten US-Soldaten einen bedeutsamen Sieg errungen. Zudem töteten sie am Freitag den Chefsprecher der Regierung, Dawa Chan Menapal.

Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stellte die Leiterin der UNO-Hilfsmission für Afghanistan (UNAMA), Deborah Lyons, den Friedenswillen der Taliban infrage und erklärte, der Krieg sei in eine neue, tödlichere und destruktivere Phase eingetreten.

Die Hauptstadt Zaranj der Provinz Nimruz im Süden des Landes sei von den radikalen Islamisten eingenommen werden, teilte die Provinzpolizei mit. Deren Sprecher machte das Ausbleiben von Verstärkungen durch die Zentralregierung in Kabul für die Niederlage verantwortlich. Ein Beobachter in der Provinz berichtete, die Taliban hätten den Gouverneurspalast, das Polizeipräsidium und einen Posten nahe der iranischen Grenze besetzt.

Ein Taliban-Kommandant, der namentlich nicht genannt werden wollte, sah eine strategische Bedeutung in der Eroberung: "Dies ist der Anfang und Sie werden sehen, wie die anderen Provinzhauptstädte rasch in unsere Hände fallen." Die Taliban, die eine fundamentalistische Variante des Islam mit Gewalt durchsetzen wollen, haben in den vergangenen Monaten Dutzende Bezirke und Grenzübergänge unter ihre Kontrolle gebracht. Ende August sollen die letzten US-Soldaten ausgeflogen werden.