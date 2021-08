Taliban ermordeten Sprecher der afghanischen Regierung

In Taliban verschärfen sich die Kämpfe zwischen Militär und Taliban. © imago

Kabul – Die radikalislamischen Taliban haben am Freitag nach eigenen Angaben den Chefsprecher der Regierung und des Präsidenten ermordet. Dies teilte die Extremistengruppe mit. Ein Vertreter des Innenministeriums in Kabul bestätigte, dass Dawa Khan Menapal getötet worden sei. Wer für die Tat verantwortlich sei, sagte er nicht.

Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus dem Land treiben die Taliban ihre Offensive gegen die vom Westen unterstützte Regierung in Kabul voran. Sie haben bereits etliche Bezirke des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. In Europa ist zuletzt indes erneut eine Diskussion um verstärkte Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan und die Abschiebung abgelehnter Asylwerber in das Land entbrannt.

Botschafterin ins Außenamt bestellt

Nach ihrer Forderung an Österreich und andere europäische Länder nach einem verlängerten Abschiebestopp für abgewiesene afghanische Asylwerber, ist indes die afghanische Botschafterin in Wien, Manizha Bakhtari, ins Außenministerium einbestellt worden. Man sei "überrascht" über die Aussagen Bakhtaris, "nachdem es erst vergangene Woche anderslautende Signale gegeben hatte", teilte das Außenamt am Freitag mit.

Bakhtari ersuchte Europa in einem Interview im Ö1-Radio Freitagfrüh um die Verlängerung des Abschiebestopps für afghanische Asylwerber mit negativem Bescheid, über den Oktober hinaus. Bereits im Juli hatte die Regierung in Kabul gebeten, Rückführungen für drei Monate auszusetzen. "Wir sind nicht in der Lage, Abgeschobene aufzunehmen", sagte die Diplomatin mit Verweis auf die Sicherheitslage, die sich seit dem Abzug der NATO-Truppen aus dem Krisenland zunehmend verschlechtert.

Außenministerium: Abschiebungen gehen weiter

Eine Aussetzung von Abschiebungen stehe nicht zur Debatte, so eine Sprecherin des Außenministeriums am Freitag. Österreich habe dies auch in einem aktuellen gemeinsamen Schreiben von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mit den Innenministern Belgiens, Dänemarks, Deutschlands, Griechenlands und den Niederlanden an die Europäische Kommission festgehalten. Die Vertreter des Innen- und Außenministeriums würden der Botschafterin in dem für den Nachmittag geplanten Gespräch im Außenamt den österreichischen Standpunkt "noch einmal klar darlegen".