Die Rückkehr des „Tan Suit": Biden traut sich was

Washington – US-Präsident Joe Biden (78) hat am Freitag mit einem beigen Anzug besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das Ganze hat eine Vorgeschichte: Es war ein August-Tag 2014, als Barack Obama mit einer modischen Wahl Teile der Öffentlichkeit in Wallung brachte. Der damalige Präsident kreuzte damals beim ersten wichtigen Termin nach der Rückkehr aus dem Urlaub in einem beigen Sommeranzug auf. Die sozialen Netzwerke überschlugen sich: Noch während seiner Pressekonferenz gab es Tausende Nachrichten zu dem Outfit, auf Twitter bekam der „Tan Suit“ („Beiger Anzug“) einen eigenen Account. Was Obama inhaltlich zu sagen hatte, geriet für viele vollkommen in den Hintergrund.