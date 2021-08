Motorradfahrer stürzte auf Brennerstraße und rutschte in Auto

Mutters – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Freitagnachmittag auf der Brennerstraße bei Mutters.

Ein 28-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Südosten. In einer Rechtskurve verlor der Biker die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte in ein entgegenkommendes Auto.