Kletterer Schubert über Weggefährten: „Ohne sie alle wäre ich nicht hier“

Freundeskreis: Reinhold Scherer (blauer Ring), Jessica Pilz, Jakob Schubert (schwarz), Georg Meyer (grün), Heiko Wilhelm und Kilian Fischhuber (rot) arbeiten gemeinsam am Erfolg. © gepa/Walter, Wilhelm

Von Max Ischia

Tokio – Bronze-Erleichterung, Doping-Kontrolle, Interview-Marathon – es war ein Uhr Ortszeit, als Jakob Schubert mit der Medaille um den Hals im Olympischen Dorf eintraf – und noch von vielen ÖOC-Kollegen gefeiert wurde. „Einfach cool, dass so viele wach geblieben sind.“ Über 100 WhatsApp-Nachrichten und über 1000 Instagram-Einträge ließen den 30-Jährigen die Dimension des Erreichten erahnen.

Schubert wäre nicht Schubert, hätte er nicht unmittelbar nach dem bronzefarbenen Befreiungsschlag seinen Wettkampf noch einmal in alle Einzelteile zerlegt – und nach der Siegerehrung blickte er bereits auf die Spiele 2024 in Paris. Dann, wenn die ungeliebte Speed-Disziplin nicht mehr Teil der olympischen Kombination sein wird. „Vielleicht“, orakelte der Innsbrucker in seinem ureigensten Verständnis, „vielleicht kann ich dann die Farbe der Medaille sogar noch ein wenig aufhellen.“

Jakob Schubert sieht seinen Olympia-Erfolg als Produkt perfekten Teamworks. © gepa

Schubert wäre auch nicht Schubert, hätte er seinen wahr gewordenen Traum nicht als Produkt perfekten Teamworks gesehen. Der TT verriet er, wer die engsten Menschen an seiner Seite sind.

Freundin Carmen Wieser: Seit über fünf Jahren bildet Jakob mit seiner Carmen, einer Wirtschaftspädagogin, eine private Seilschaft. „Sie ist mein Herzensmensch, meine erste Ansprechperson. Sie bringt unfassbare Geduld und Verständnis für meine Leidenschaft mit. Da Carmen hobbymäßig auch klettert, kann sie mich vielleicht besser verstehen. Sie muss mich jedenfalls aushalten, wenn es einmal nicht läuft, wenn ich negative Gedanken habe oder wenn ich mit der Haut Probleme habe. Wir Kletterer müssen ja immer über die Haut jammern.“

Jakob und seine Carmen bei WM-Gold 2018 in Innsbruck. © gepa

Familie/Freunde: „Als ich im ORF-Studio die Bilder von meiner jubelnden Familie gesehen habe, war das mit Worten kaum zu beschreiben. Wir haben uns alle so extrem gerne – und sind füreinander da. Wenn ich als 20. von Olympia heimgekommen wäre, hätten sie mich zumindest genau so zach gefeiert. Ich bin unsagbar dankbar für meine Familie und meinen Freundeskreis. Wenn du so einen Rückhalt im Leben genießt, steigst du automatisch mit einem anderen Selbstverständnis in die Wand.“

Kletteraffine Wohngemeinschaft: Olympiastarter Michael Piccolruaz, Schubert, Alfons Dornauer und Lukas Köb (von links). © Alpsolut Pictures/Johannes Mair

Heiko Wilhelm: Der ehemalige Kletterkollege und nunmehrige Geschäftsführer des Österreichischen Kletterverbandes (Austria Climbing) ist der Mann, der sich um alles kümmert. „Würde es Heiko nicht geben, man müsste ihn erfinden. Er unterstützt mich einfach massiv, sorgt immer dafür, dass ich eine megagute Zeit habe und organisatorisch alles passt. Er ist ein Superfreund und einer der besten Menschen überhaupt, die ich kenne. Er war auch der Erste, der zu weinen begonnen hat, als die Bronzemedaille fix war.“

Papa Peter und Bruder Ben sind Jakob-Schubert-Fans. © Ischia

Reinhold Scherer: Der Geschäftsführer des Kletterzentrum Innsbruck (KI) und Nationaltrainer hat Schubert gewissermaßen mitentdeckt. „Der Reini hat mich zu dem Kletterer gemacht, der ich heute bin. Er ist mein Langzeitcoach, aber auch Superfreund, den ich extrem respektierte. Seine Kletterexpertise ist einzigartig. Alles, was ich über das Klettern weiß, hab’ ich von Reini gelernt.“

Kilian Fischhuber: Österreichs langjähriges Boulder-Aushängeschild inspirierte Schubert schon in Jugendjahren. „Wenn du als Junger mit einem Weltklassemann trainieren kannst, profitierst du unheimlich. Unfassbar, wie sich der Kili für Tokio reingekniet hat. Der Umgang mit der Hitze, die passende Ernährung, die richtige Magnesium-Mischung – er hat vieles wissenschaftlich erprobt und für eine perfekte Vorbereitung gesorgt.“