Neun Menschen bei Messerattacke in Pendlerzug in Tokio verletzt

Tokio – Bei einem Messerangriff in einem Zug in Tokio sind neun Menschen verletzt worden. Wie der Fernsehsender NHK am Freitag unter Berufung auf die Rettungsdienste berichtete, erlitt eine Frau bei dem Vorfall in einem Pendlerzug im Westen der japanischen Hauptstadt schwere Verletzungen im Rückenbereich. Der Täter floh zunächst, wurde Medienberichten zufolge aber später festgenommen. Zunächst war von vier Verletzten durch den Vorfall die Rede gewesen.