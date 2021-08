Der große Landeanflug der Neo-Haie

Je länger der Tag gestern dauerte, desto mehr kämpfte sich der Sommer in Tirol zurück. Trotzdem naht für den HC Innsbruck die nächste Eiszeit in der ICE Hockey League (ab 17. September) bereits – und so wurde der erste große Anreisetag der neuen Legionäre gestern heiß erwartet. Unter anderem durften Trainer Mitch O’Keefe und der Assistent der Geschäftsführung Max Steinacher den angedachten Ciampini-Ersatz Tim McGauley in der Tiwag Arena begrüßen. Das erste Testspiel bestreiten die Innsbrucker Haie dann am 20. August im Rahmen des Haie-Fests gegen die Straubing Tigers. (TT)