Schwerkranker von Rosenheimer Gericht ins Gefängnis geschickt

Rosenheim, Kufstein – Ein Bild des Jammers bot der 66-jährige Angeklagte. Tatsächlich leidet er an amyotropher Lateralsklerose, einer Krankheit, die als ALS bekannt ist. Die Anstaltsärztin der JVA Stadelheim bestätigte als Gutachterin, dass bei dem U-Häftling tatsächlich diese unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde. Derzeit sei der Mann haftfähig, müsse aber, wenn sich dessen Zustand wie absehbar verschlechtere, in eine Klinik beziehungsweise Pflegeeinrichtung verlegt werden.

Seit 50 Jahren lebt der Angeklagte nahezu ausschließlich von Betrügereien – wenn er nicht gerade in Haft war. Dort hatte er bislang 17 Jahre seines Lebens verbracht. Als Hochstapler benutzte er mit Vorliebe den Doktor-Titel. So soll er auch im Juli 2015 einen Rechtsanwalt in Kitzbühel als „Dr. Meyer“ aus Neubeuern beauftragt haben, den Kaufvertrag für ein hochwertiges Anwesen in Walchsee zu erstellen und diverse Vorbereitungsaufgaben zu erfüllen. Angeblich war er Beauftragter eines international tätigen Erdöl- und Bergbaukonsortiums.