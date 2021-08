Riedel mit Wachstumsschub: „Vergrößern uns signifikant“

Kufstein – Der Tiroler Glashersteller Riedel mit Sitz in Kufstein kündigt in mehrfacher Hinsicht einen Wachstumsschub an. „Wir erleben einen unfassbaren Aufschwung“, schildert Geschäftsführer Maximilian Riedel im TT-Gespräch. Die Nachfrage habe sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr (rund 260 Mio. Euro Umsatz) verzeichne man derzeit rund 25 Prozent mehr Umsätze – Tendenz steigend. „Wir haben Töchterunternehmen in vielen Ländern – von den USA bis China: Überall sehen wir ein zweistelliges Wachstum“, schildert der Firmenchef. Hauptgrund für den Verkaufsschub bei Riedel seien die enorm gestiegenen Onlineverkäufe. Das Geschäft in der Gastronomie dagegen liege rund 20 % unter dem Vorkrisenniveau. Investieren wird Riedel heuer 5 Mio. Euro.