Leitartikel zu Olympia-Bilanz: Kein Grund für blaugeklopfte Schultern

Vieles ist eine Frage des Blickwinkels. Wer wie Österreich bei den Sommerspielen in London 2012 (medaillenlos) und Rio de Janeiro 2016 (einmal Bronze) unter ferner liefen rangierte, stimmt angesichts von bislang siebenmal Edelmetall beseelt in die Jubelchöre ein. Doch sowenig damals alles schlecht war, so wenig sind die an Edelmetall gemessen erfolgreichsten Sommerspiele der Nachkriegszeit ein Grund für blaugeklopfte Schultern.