Zwei Sportler beim Stand-Up-Paddling fast im Marchfeldkanal ertrunken

Wien – Zwei Sportler sind am Freitagnachmittag beim Stand-Up-Paddling fast im Marchfeldkanal ertrunken. Sie gerieten in Wien-Floridsdorf in eine Staustufe und stürzten aufgrund einer Wasserverwirbelung, berichtete ein Sprecher der Wiener Berufsrettung am Samstag. Während sich der 29-Jährige selbst retten konnte, musste die 18-Jährige von Passanten aus dem Wasser gezogen und reanimiert werden, was gelang. Die Rettungskräfte übernahmen dann die medizinische Versorgung.