Orkan-Böen im Norden Österreichs, Gewitter und Starkregen in Tirol

Salzburg, Innsbruck – Während am Samstagabend in Tirol vielerorts starker Regen – zum Teil begleitet von Gewittern – einsetzte, brach die Kaltfront in Bayern und im Norden Österreichs mit orkanartigen Windböen herein. Im oberösterreichischen Reichersberg etwa wurden am Abend Windspitzen von 121 km/h gemessen, wie die Österreichische Unwetterwarnzentrale berichtete.

📽 Twitter-Video aus dem Sturmgebiet:

Die Feuerwehren in Oberösterreich verzeichneten bereits mehrere Einsätze infolge des heftigen Unwetters. Vor allem Sturmschäden hielten die Einsatzkräfte in Atem.

Warnung wegen Starkregens

Auch entlang des Alpenhauptkamms könnten heute im Lauf des Abends und in der Nacht Gewitter niedergehen. Die Behörden in Südtirol etwa haben vor Gewittern mit Starkregen gewarnt. Betroffen sind unter anderem die Brennergegend und mehrere Täler – dort drohen Überflutungen, Erdrutsche und Steinschläge. Die Behörden riefen zu „verstärkter Aufmerksamkeit“ auf.

Am meisten Regen dürfte in der Nacht auf Sonntag rund um den Arlberg zusammenkommen, 30-60 l/m² sind hier laut Meteorologen locker möglich. Auch in weiteren Regionen in Nordtirol sollen es 20 bis 40 l/m² werden.

Am Sonntag kalt und feucht