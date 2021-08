Elfjähriger fuhr Bruder (3) in Kärnten beim Rasenmähen über den Fuß

Feldkirchen – Ein Elfjähriger ist Samstagmittag in Kärnten beim Rasenmähen seinem dreijährigen Bruder versehentlich über den Fuß gefahren und hat ihn dabei schwer verletzt. Der Vater der beiden, er hatte gerade mit dem Trimmer gearbeitet, bemerkte die Schreie der Kinder und trug seinen verletzte Buben über eine Viehweide bis zum nächsten Haus. Von dort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und der Kleine anschließend per Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen, so die Polizei.