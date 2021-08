Enorme Unwetterschäden in der Kelchsau: Hopfgarten hofft auf Hilfe vom Land

Hopfgarten i. Br. – Es ist eine Mischung aus Hoffnung und Sorge, die sich im Gesicht von Hopfgartens Bürgermeister Paul Sieberer bei einem Lokalaugenschein in der Kelchsau ablesen lässt. Vor drei Wochen wurde das Seitental des Brixentaler Ortes von einem Unwetter heimgesucht. „Die Schäden an der Infrastruktur sind enorm. Ein solches Ausmaß an Verwüstung gab es über 60 Jahre nicht mehr“, schildert Sieberer.

Straßen wurden an gleich mehreren Stellen unterspült und weggerissen. Auch eine Brücke wurde zerstört. Die Zufahrt ist nun dank einer Behelfsbrücke und der Ausweichstrecke über den Glantersberg wieder möglich. Immer in Blöcken können die Kelchsauer raus und rein ins Tal. „Das funktioniert sehr gut“, betont der Bürgermeister auf der Fahrt in die Kelchsau. Und nicht nur hier funktioniert es. Auch die Aufräumarbeiten gehen zügig voran. „Es ist wirklich großartig, was hier geleistet wird“, betont der Bürgermeister. Doch auch drei Wochen danach ist das komplette Ausmaß der Zerstörung noch nicht klar. „Es werden uns immer noch Schäden gemeldet und vor allem im Kurzen Grund sieht es schlimm aus“, führt Sieberer weiter aus.