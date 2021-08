Die Sonnenstadt Lienz empfing das TT-Café

Christoph Bacher vertrat den Wärmepumpen-Hersteller IDM, der in Matrei i. O. im ersten Halbjahr die Belegschaft um 100 Mitarbeiter erweiterte. „Gut die Hälfte davon sind Frauen, was mich besonders freut“, sagte Bacher. Weitere 50 Arbeitsplätze würden heuer noch vergeben. Auf Expansionskurs dank gestiegener Umsätze trotz Corona-Krise befindet sich auch das Familieunternehmen Hella in Abfaltersbach. Geschäftsführer Andreas Kraler lud insbesondere junge Menschen ein, sich um eine Lehrstelle zu bewerben. „Wir bieten berufsbegleitend Fortbildungen und Studiengänge an.“

Im Sport-Outfit erschien der Lienzer Mountainbike-Marathonprofi Alban Lakata am Hauptplatz. Nicht weniger als drei Bergfahrten standen anschließend auf dem Trainingsplan: Zettersfeld, Dolomitenhütte, Faschingalm. Lakata nimmt an der Weltmeisterschaft im Herbst teil, im November geht es zu einem Etappenrennen nach Südafrika. Die Lienzer Modedesignerin Barbara „bobs“ Schusteritsch führt ein Bekleidungsgeschäft und arbeitet in der angeschlossenen Näherei bereits an der Winterkollektion. Schusteritsch äußerte sich in ihrer Funktion als Obfrau der Jungen Wirtschaft auch kritisch: „Wir müssen doch zusammenhalten, das funktioniert bei uns noch nicht so gut, wie es könnte. Wir sollten gemeinsam ein tolles Osttirol schaffen und erhalten. Ich jedenfalls will das erleben, und wenn ich dafür 100 Jahre alt werden muss.“