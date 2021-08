24-Jährige erlitt bei E-Bike-Sturz in Kirchdorf schwere Kopfverletzungen

Kirchdorf – Für eine 24-jährige Deutsche endete der Radausflug am Samstag in Kirchdorf im Krankenhaus. Die Frau fuhr gegen 18.35 Uhr auf dem Achendamm-Radweg. Aufgrund eines Fahrfehlers dürfte die Frau dann zu Sturz gekommen sein. Durch den Aufprall am Hinterkopf verlor die 24-Jährige das Bewusstsein und begann zu krampfen.