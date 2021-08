Radeln fürs Klima und weitere Aktionen: Tirols Jugend engagiert sich verstärkt

Am 24. September startet Fridays For Future weltweit und auch in Innsbruck mit Aktionen in den Herbst. In Tirol wird zudem das Thema Mobilität im Mittelpunkt stehen, informiert Organisatorin Anna Perktold. So werden gerade die Vorbereitungen für einen Parking Pay am 9. Oktober in Innsbruck getroffen. Infostationen und Radwerkstätten werden kurzerhand parkende Autos ersetzen. Am 22. Oktober soll eine Fahrraddemo auf der Inntalautobahn folgen. Die Gespräche mit den Behörden laufen. „Während der Corona-Pandemie mussten wir alles zurückfahren. Jetzt kommt der Klimawandel wieder als dringendes Thema zurück“, erklärt Perktold. Über ein Jahr lang war das Team online unterwegs. „Es ist aber erstaunlich, wie viele Leute über den Winter dazugekommen sind.“ Das durchschnittliche Alter der Fridays-Aktivisten reicht in Tirol etwa von 15 Jahren bis Ende 20.