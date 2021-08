Alkoholisierte Autofahrerin fuhr auf Gerlosstraße gegen Pfosten

Zell am Ziller – Alkohol am Steuer führte am Samstag zu einem Unfall auf der Gerlosstraße. Eine 45-jährige Frau fuhr gegen 19.30 Uhr mit ihrer 17-jährigen Tochter im Auto auf der B165 von Gerlos in Richtung Mittersill, dabei kam sie rechts von der Fahrbahn ab.