Sieben auf einen Streich: Österreich übertraf alle Olympia-Erwartungen

Tokio – Mit sieben Medaillen hat Österreichs Team bei den Olympischen Spielen in Tokio die Medaillenerwartungen übertroffen und die erfolgreichste Performance im Zeichen der Fünf Ringe im Sommer seit Athen 2004 hingelegt. Die Japan-Spiele haben dem Österreichischen Olympische Komitee (ÖOC) die zweitmeisten Medaillen in der Geschichte von Sommerspielen gebracht. Es ist gemessen an der Anzahl der Bewerbe mit 2,1 der höchste Prozentsatz seit Mexiko 1968 und Athen 2004 (je 2,3).

Erweitert wurde die Liste jener Sportarten, in denen Österreich schon erfolgreich war, um Karate und Klettern, in denen es beim Olympia-Debüt dieser Sportarten jeweils eine Bronzemedaille gab. Man hält bei insgesamt 21/35/41 und gesamt 97, womit in drei Jahren in Paris der Hunderter fallen könnte. (APA, TT.com)