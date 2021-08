Unwetter in Tirol: Wanderer auf Hütten eingeschlossen, Mure im Valsertal

Am Vormittag wurde in Ginzling im Bereich Schwemmalm der Wanderweg bzw. Forstweg auf einer Länge von etwa 100 Metern weggerissen. Der Weg wurde im Bereich zwischen Breitlahner und Grawanthütte für den gesamten Fahrzeugverkehr und Fußgänger gesperrt. Bislang ist kein Ersatzweg vorhanden.

Die L230 in Vals wurde am Sonntag gegen 4.40 Uhr durch eine Mure verlegt. Die Straße war auf einer Länge von etwa 10 Metern mit Geröll bedeckt. Die erforderlichen Absicherungsmaßnahmen wurden von der Feuerwehr durchgeführt. Das hintere Valsertal ist derzeit nicht erreichbar. Die Dauer der Aufräumungsarbeiten kann noch nicht abgeschätzt werden.

In St. Leonhard im Pitztal lösten sich am Samstag gegen 18.50 Uhr auf Höhe Mandarfen im Bereich des Hirschtales mehrere Felsbrocken, welche sich talwärts Richtung L16 bewegten. Durch den Felssturz wurde die Umzäunung eines dort befindlichen Wanderweges leicht beschädigt. Der Wanderweg wurde in beide Richtungen gesperrt. Die L16 war vom Steinschlag nicht betroffen.

In Fiss kam es am Samstag gegen 23.30 Uhr zu einer Verklausung des „Dorfbaches". Dieser verläuft großteils unterirdisch durch das Wohngebiet, lediglich an einer Stelle verläuft der Bach oberirdisch. In diesem Bereich befindet sich ein Schiebegatter, welches grobes Verschubmaterial/Schwemmmaterial zurückhalten soll. Aufgrund des Starkregens kam es zur Verklausung in diesem Bereich. Durch die Verklausung wurden eine Hofzufahrt, ein Teil der Gemeindestraße sowie eine Garage überschwemmt.