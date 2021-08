Steinschlag bei Bergung: 29-jähriger Retter verhinderte Schlimmeres

Kufstein – Ein 54-jähriger Deutscher machte am Samstag eine Wanderung auf das Sonneck, weiter über die Hackenköpfe zum Schauffauer. Gegen 16 Uhr erreichte der erfahrene Wanderer den Gipfel des Sonnecks und entschied sich, trotz aufziehender Wolken, nicht von der geplanten Route abzuweichen. Gegen 17.30 Uhr kam er auf dem Normalweg über die Hackenköpfe vom Weg ab und geriet in immer steiler werdendes Felsgelände auf der Nordseite. Dort dürfte er rund 100 Höhenmeter immer weiter abgestiegen sein, bis er feststellte, dass dort ein Weiterkommen nicht mehr möglich ist. Er versuchte mehrfach wieder zurück auf den Grat zu steigen, dabei rutschte er schließlich aus und stürzte rund fünf Meter nach unten, wo er mit Schürfwunden an Armen und Beinen auf einem Felsvorsprung liegen blieb. Gegen 19 Uhr setzte er einen Notruf ab.