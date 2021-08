Wiener Polizei erwischte bei Verkehrskontrolle „falschen Kollegen"

Wien – Die Wiener Polizei hat am späten Samstagnachmittag im Zuge einer Verkehrskontrolle in Döbling einen "falschen Kollegen" erwischt. Der 41-jährige Mann gab an, selbst Polizist zu sein. Beweisen konnte er das allerdings nicht - sein "Dienstausweis" erwies sich als Fälschung. Im Zuge der Einvernahme gab der wegen Amtsanmaßung bereits rechtskräftig verurteilte Mann zu, sich als Polizist auszugeben, um Frauen zu beeindrucken. Der falsche Polizist wurde auf freiem Fuß angezeigt.