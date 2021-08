Brandkatastrophe in Griechenland: Es geht los mit Schuldzuweisungen

Noch ist kein Ende der Brände in Griechenland in Sicht.

„Es ist das erste Mal, dass die Regierung stufenweise die Kontrolle verloren hat“, urteilte die regierungsfreundliche Sonntagszeitung To Vima. Weil so viele Brände zeitgleich ausgebrochen seien, habe man die Löschversuche zunächst verteilt. Dann aber seien die Einsatzkräfte im Norden Athens zusammengezogen worden, weil dort die meisten Menschen bedroht waren. Derweil habe auf Euböa eine „Jahrhundertkatastrophe“ ihren Lauf genommen, schreibt das Blatt.

Der Premier hatte seine Taktik am Donnerstag in einer Ansprache an die Bevölkerung so erklärt: „Priorität haben Menschenleben, erst dann folgen Besitztümer und Natur.“ Im Großraum Athen leben rund vier Millionen Menschen, Euböa hat etwa 220.000 Einwohner. Das auf Euböa betroffene Gebiet besteht hauptsächlich aus Wald.