Olympische Spiele in Tokio zu Ende: Befürchtungen trafen nicht ein

Die Befürchtungen, dass die Sommerspiele in Tokio zu einem Superspreader-Event verkommen würden, waren letztlich unbegründet. Trotz einiger positiver Tests vor allem im Vorfeld und zu Beginn der Wettkämpfe blieb das von Kritikern prognostizierte Corona-Chaos aus. Die Organisatoren sprachen am Sonntag von 430 positiven Fällen, 29 davon betrafen Sportler. Zu ihnen gehörten auch der US-Stabhochspringer Sam Kendricks oder die griechischen Synchronschwimmerinnen.

Trotz fehlender Zuschauer wurde "Tokyo 2020" auch nicht zu einer seelenlosen Veranstaltung. Während bei den Marathons in Sapporo oder den Rad-Wettkämpfen in Izu, das ebenfalls nicht zur Präfektur Tokio gehört, eine beschränkte Anzahl Zuschauer zugelassen war, herrschte auch in vielen der modernen Sportstätten der Olympiastadt trotz leerer Ränge eine gewisse Atmosphäre.

Das öffentliche Leben in Tokio stand trotz des verlängerten Notstands aber keineswegs still. Im Bahnhof Tokio, den in normalen Zeiten täglich gegen eine Million Menschen passieren, ging es trotz Corona während den Geschäftszeiten zu wie in einem Bienenhaus.