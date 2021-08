Zugriff am Flughafen: Mafia-Chefin (70) in Rom festgenommen

Rom – Die italienischen Behörden haben eine als Mafia-Chefin gesuchte 70 Jahre alte Frau in Rom festgenommen. Die Polizei setzte die mutmaßliche Angehörige eines Clans der Camorra am Samstag am Flughafen Ciampino in Rom fest, wie italienische Medien berichteten. Sie war den Angaben zufolge auf dem Weg Richtung Malaga in Spanien. Der 70-Jährigen werden Mafiavereinigung und Erpressung vorgeworfen. Gegen sie lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neapels vor.