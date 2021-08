In Bachbett abgestürzt: 78-jährige Wanderin in Bschlabs verletzt

Pfafflar – Eine 78-jährige Belgierin ist am Sonntag auf dem Wanderweg "Weg der Sinne" in Bschlabs zu Fall gekommen und rund 20 Meter über eine steile Böschung in ein Bachbett abgestürzt. Dort blieb sie verletzt liegen. Ihre 55-jährige Tochter, die ihre Mutter bei der Wanderung begleitete, alarmierte die Rettungskräfte.