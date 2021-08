69-jähriger Tiroler bei großer Suchaktion in Schwoich tot aufgefunden

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung und Polizei waren an der Suchaktion beteiligt.

Schwoich – Nach einer großangelegten Suchaktion konnte ein 69-jähriger Schwoicher am Sonntag nur noch tot geborgen werden. Der Mann war am Freitag zuletzt im Bereich des Wöhrer Köpfls gesehen worden. Am Samstag alarmierten Freunde die Polizei, da der 69-Jährige nicht auffindbar war.