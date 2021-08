Alkolenkerin verursachte Frontalkollision auf Tiroler Straße in Radfeld

Radfeld – Bei einem Frontalzusammenstoß in Radfeld wurden am Sonntagnachmittag zwei Personen unbestimmten Grades verletzt. Gegen 17.20 Uhr war eine 54-jährige Lenkerin von einer Gemeindestraße kommend rechts in die Tiroler Straße (B 171) in Fahrtrichtung Brixlegg eingebogen. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zu einer Kollision mit dem Auto einer 58-Jährigen kam, die Richtung Kundl unterwegs war.