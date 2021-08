Auto stürzte am Weg von der Axamer Lizum in Bachbett

Birgitz – Bei der Fahrt vom Parkplatz der Axamer Lizum in Richtung Tal verunfallte am Sonntagnachmittag ein 22-jähriger Autolenker aus Ungarn. Der Mann war gegen 16 Uhr mit drei Frauen (17, 20 und 22 Jahre) unterwegs, als er in einer Kehre über die Fahrbahn hinaus geriet und durch den abschüssigen Wald in ein Bachbett stürzte.