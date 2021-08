ÖVP für Leitsystem statt Tiefgarage für Reisebusse in Innsbruck

Innsbruck – In der Frage eines passenden Standorts für Reisebusse in Innsbruck hält Vize-BM Hannes Anzengruber (ÖVP) ein digitales Busleitsystem für sinnvoller als eine Bustiefgarage am Fenner-Areal. Letztere sei aufgrund der hohen Kosten und fehlender Synergien „eher nicht nachhaltig“. Zudem würden auch Busse in absehbarer Zeit mit alternativen Energieformen wie Strom oder Wasserstoff angetrieben, „wofür diese Bus-Tiefgarage nicht geeignet wäre“, sagt Anzengruber.