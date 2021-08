Viele einzelne Cluster: Land plant Maßnahmen im Hotspot Osttirol

In den nächsten Wochen sollen vor allem in Osttirol die niederschwelligen Impfangebote in den Gemeinden forciert werden.

Innsbruck – Das Infektionsgeschehen der vergangenen Tage in Tirol liegt mit mehr als 50 Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) deutlich über dem Österreich-Schnitt. Am Sonntag verzeichneten die Gesundheitsbehörden im Land weitere 60 Ansteckungen, österreichweit waren es 553. Vor allem Osttirol bleibt weiterhin der Corona-Hotspot in Tirol. Aber auch in den anderen Bezirken wie auch in der Landeshauptstadt Innsbruck gab es zuletzt Zunahmen.